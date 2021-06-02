انتهاء الجبر لطلاب الإعدادية بالبحر الأحمر والأسئلة من مراجعة «الوطن»

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر من آداء امتحان الجبر بمدارس المحافظة، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأغدى الطلاب الامتحان وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع اللجان ونظافة المدارس والالتزام المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي ، وتخصيص بوابات تعقيم على بوابات المدارس، وقياس درجات الحرارة بالإضافة إلى إلزام كل من المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية

وجاءت أسئلة امتحان مادة الجبر كما توقعتها «الوطن»، حيث نشرت عبر موقعها الأسئلة المتوقعة في مادة الرياضيات بالشهادة الإعدادية وجاء الامتحان بنسبة 90%من الأسئلة المتوقعة.

وتفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عددا من اللجان لمتابعة سير الامتحانات والتأكيد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتوفير الكمامات والمطهرات باللجنة ومدي توفير الجو الملائم الطلبة والطالبات داخل اللجان.

كان أحمد حربي الخبير في مادة الرياضيات بالشهادة الإعدادية نشر عبر «الوطن»، نماذج للأسئلة المتوقعة في مادة الرياضيات في امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 202‪1_

وكشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 بدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو المقبل في مادة الجبر والإحصاء، وسط إجراءات وقائية مشددة، ويعقد يوم الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية في مدة تصل إلى ساعتين، ثم السبت مادة الدراسات الاجتماعية ثم الأحد الهندسة والاثنين مادة العلوم.