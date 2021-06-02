تفاصيل حريق ملعب التتش بالنادي الأهلي.. لحام الأكسجين السبب

تطاير الشرر من ماكينة لحام الأكسجين كان العمال يستخدمونها في تقطيع الحديد الخاص بأحد المدرجات في ملعب مختار التتش، كان السبب في امتداد النيران إلى المدرج والتهم عددا من المقاعد البلاستيكية والمخلفات الخاصة بأعمال هدم المدرجات الخاصة بالملعب القديم في النادي الأهلي، الذي يشهد عملية تطوير بناء على قرار مجلس الإدارة المدعوم بالتراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

6 سيارات إطفاء

فشل العمال في السيطرة على النيران عندما تصاعدت ألسنة اللهب بسبب اشتعالها في مواد بلاستيكية وخشبية تساعد على الاشتعال، فجرى الاستعانة بالحماية المدنية التي دفعت بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الموقف وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.

ماكينة لحام أكسجين

وبينت تحريات المباحث أن الحادث ليس مدبرًا وناتج عن وجود تطاير الشرر من ماكينة تقطيع الحديد المعروفة بـ«لحام أكسجين»، وأن العمال أخطأوا في استخدامها ما تسبب في اشتعال النيران في مقاعد مصنوعة البلاستك قديمة في المدراجات الموجود بها شروخ كبيرة كانت تهدد باستمراره وتعرض حياة الجماهير للخطر.

وأكدت التحريات أن إدارة النادي انتبهت إلى تلك الشروخ واتخذت قرارًا بإزالة المدرجات القديمة، وإنشاء مدرجات جديدة تتوفر فيها سبل الراحة للجماهير الذين يحضرون تدريب الفريق.

استمع رجال المباحث لأقوال العمال الذين أكدوا أن الحادث كان وليدة اللحظة وحدث بناء على خطأ فردي من أحد العمال دون أي قصد، وأن أكدت التحريات صحة رواية العمال، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.

ملعب التتش

ويذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر هدم المدرج القديم بملعب مختار التتش بالجزيرة خصوصا أن هذا المدرج آيل للسقوط منذ فترة، ويعمل على عمل اللازم حتى لا يتسبب ضرراً للنادي أو أي من الجماهير التي تتوافد لحضور تدريبات الفريق وقت أن تعود الجماهير للملاعب.