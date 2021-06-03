استمرار صرف المعاشات لليوم الثالث على التوالي من البريد والبنوك

تواصل مكاتب البريد والبنوك، لليوم الثالث على التوالي صرف معاشات يونيو 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة 18 مليار جنيه.

تحويل جميع حسابات أصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد

وأوضحت التأمينات، أنَّه تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل صرف المعاشات الثلاثاء الماضي، نافية ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة، اعتبارا من يونيو 2021.

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة»، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، التي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

زيادة المعاشات بعد 27 يوما من الآن

وأكدت هيئة التامينات، أن صرف زيادة المعاشات التي وجه الرئيس السيسي بها، بنسبة 13%، اعتبارا من 1 يوليو 2021، بعد 27 يوما من الآن، بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.

وأشارت التأمينات إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة المقررة فى يوليو المقبل، يصل إلى 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يجري حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم التي تعادل 5% هذا العام.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قيمة المعاشات زادت سنويا لتصل في العام المالي 2021- 2022، إلى نحو 282 مليار جنيها، بعدما كانت 86.5 مليار جنيه عام 2018، مشيرا إلى حرص الرئيس على تحسين أوضاع ومستويات أصحاب المعاشات.

ولفت «عوض» إلى أنه يمكن للمواطن حساب زيادة المعاش، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.