عاجل.. البرلمان العربي يمنح الرئيس السيسي «وسام القائد»
العسومي: السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات
كتب:
محمد أبو عمرة
03:00 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
البرلمان العربي يمنح السيسي وسام القائد
منح البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي «وسام القائد»، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول، وذلك وفق ما صرح به السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
وقال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إنَّ الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات.