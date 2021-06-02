تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة في مدينة نصر لجلسة 3 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة «سعيد .ا» لاتهامه بقتل سيدة في بمدينة نصر لجلسة 3 يوليو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليها «نورا .س» في مدينة نصر، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا بأدوات «مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار»، قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت القضية أدلة الثبوت، حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه على أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

واتهم المذكور بقتل شقيقته على أثر كونه كان برفقته وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة. وشهد والد المتوفاة، أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة ابنته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، عن أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الذي شهد به الشاهد الأول.