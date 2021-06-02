عاجل.. مدبولي: المواطن لن يتحمل فاتورة الإصلاح الهيكلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما بصورة غير مسبوقة بعد فترة فيروس كورونا وتداعيات فيروس كورونا، وبدأ العالم كله يعتمد على الاتصالات ومنظومة الأونلاين، وحقق هذا القطاع تعافي كبير وحقق نسب نمو موجبة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر صحفي يعقده الآن، أن الدولة تتابع شهر بشهر نسب الإنجاز، والرئيس يتابع بنفسه نجاح خطوات الدولة في قطاعات الدولة من صناعة وزراعة واتصالات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات الإصلاح الهيكلي خطوات ستقوم بها الدولة والمواطن ليس له علاقة بها، ولاتوجد أي فاتورة سيدفعها المواطن المصري في هذه الإصلاحات، وجمبعها عبارة عن تغيير منظومة إدارية وتيسير إجراءات وبعض التسهيلات والإعفاءات للقطاعات كي تنمو.