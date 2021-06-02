وزيرة الهجرة تحتفي بـ«طبيبين» من أبناء مصر في الخارج

تحرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، علي الاحتفاء بأبناء مصر المتميزين في الخارج في كافة المجالات العلمية أو الفنية، وذلك من خلال الاتصال بهم عبر وسائل الاتصالات المختلفة، والإشادة بهم، وحين عودتهم إلى مصر يتم عقد لقاءات معهم في مكتب الوزارة.

وأكدت مكرم، أن أبناء مصر في الخارج يثبتون دومًا تفوقهم في مجالات متنوعة، وفي هذا التقرير سنتناول الحديث عن اثنين من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، كل منهما حقق نجاحا في مجاله العلمي.

دكتور أسامة حمدي

أستاذ السكري والغدد الصماء بجامعة هارفارد الأمريكية، وأحد خبراء مؤتمرات «مصر تستطيع»، وفاز بجائزة الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلوم الغذاء Academy of Nutrition and Dietetics عن عام 2021.

وهذا التكريم يُمنح فقط لمن كان له أكبر الأثر في تطوير النظم الغذائية في أمريكا والعالم، ومن المقرر أن يتسلم الجائزة خلال المؤتمر السنوي للأكاديمية في شهر أكتوبر القادم.

دكتور طارق عبد العزيز

حصل على جائزة التميز العلمي من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء في مجال أبحاث الكلى وذلك ضمن أفضل 5 باحثين بمرحلة ما بعد الدكتوراة.

ويعد هذا الإنجاز تطورا مهما بالنظر إلى أهمية البحث، ولأنه سيمثل فرصة كبيرة لعدد آخر من الباحثين للسفر إلى الخارج، فضلا عن بناء سُمعة إيجابية عن الأطباء المصريين، حيث كشف العالم المصري، في بحثه الحاصل على الجائزة، أن البروتين المسبب لارتفاع ضغط الدم هو نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح في الدم، وعدم قدرة بعض القنوات العصبية في الكليتين على العمل بصورة طبيعية.

تخرج عبد العزيز من كلية العلوم بجامعة المنيا عام 2018، وسافر في مهمة علمية إلى جامعة كيوتو في اليابان، ثم انتقل في مهمة أخرى بمركز العلوم الطبية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.