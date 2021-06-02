الأجهزة الأمنية تضبط تشكيل عصابي بالساحل في القاهرة «يستغلون الأحداث»

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من «3 عاطلين»، لاستغلالهم الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المواطنين، والاستيلاء على متحصلاتهم المالية بمنطقة الساحل بالقاهرة.

كما أمكن التوصل إلى «4 أحداث في مراحل عمرية مختلفة»، وبمواجهة المتهمين السالف ذكرهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه مُستغلين إنفصال الأطفال عن أسرهم، وعدم وجود مأوى لهم، وبسؤال الأحداث المجنى عليهم، أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.