مدبولي: قطاع الاتصالات شهد نموا بصورة غير مسبوقة بسبب كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نما بصورة غير مسبوقة بعد فترة فيروس كورونا، وتداعيات فيروس كورونا، وبدأ العالم كله يعتمد على الاتصالات ومنظومة الأونلاين، وحقق هذا القطاع تعافي كبير وحقق نسب نمو موجبة، موضحًا أن الدولة تتابع شهر بشهر نسب الإنجاز، والرئيس يتابع بنفسه نجاح خطوات الدولة في قطاعات الدولة من صناعة وزراعة واتصالات.

وأضاف مدبولي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أن إجراءات الإصلاح الهيكلي خطوات ستقوم بها الدولة والمواطن ليس له علاقة بها، ولاتوجد أي فاتورة سيدفعها المواطن المصري في هذه الإصلاحات، وجمبعها عبارة عن تغيير منظومة إدارية وتيسير إجراءات وبعض التسهيلات والإعفاءات للقطاعات كي تنمو.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري، أشهر يناير وفبراير ومارس، سجلت نسبة نمو 2.9%، مشيرا إلى أنه يجب مقارنة هذا الرقم من الفترة نفسها العام الماضي، كما أن التأثير الحقيقي لفيروس كورونا بمصر بدأ نهاية شهر مارس الماضي، موضحا أن الاقتصاد المصري نما في ظل الأزمات الحالية، مما يعطي مؤشرا إيجابيا على حجم نموه، والذي أشادت به المؤسسات الاقتصادية العالمية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها.