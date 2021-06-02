عاجل.. غلق طريقي أسوان الزراعي والفيوم الصحراوي لتنفيذ أعمال كباري

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة للمركبات، وتسيير الحركة المرورية، وذلك لتنفيذ أعمال تجارب تحميل لكباري مشروع الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين/ مصر الفيوم الصحراوي، الأمر الذي يستلزم غلق الطريق المشار إليه، إبتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً لمدة 24 ساعة.

غلق طريقي أسوان الزراعي ومصر الفيوم الصحراوي

ويشمل القرار، غلق الإتجاهين ابتداءً من طريق أسوان الزراعي، حتى طريق مصر الفيوم الصحراوي، من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 صباحا يوم الجمعة الموافق 4/6/2021، على أن يجري فتح الحركة المرورية في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوى، واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم، إلى حلوان، من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساءً.

الإدارة العامة للمرور تقوم بتحويل المركبات القادمة من محور الضبعة

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها ستتولى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ تحويل الطريق الدائرى الأوسطى للقادم من محور الضبعة إتجاه الأوتوستراد لمنازل طريق الفيوم إتجاه الدائرى الأقليمى.

المرور ينظم الحركة المرورية القادمة من الأوسطي اتجاه البدرشين

بالإضافة إلى تولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية بطريق أسوان الزراعى لتيسير الحركة المرورية للقادم من الأوسطى إتجاه البدرشين ، وكذلك تعين الخدمات المرورية بمنازل الدائرى الأوسطى من طريق أسوان الزراعى «البدرشين».

الإدارة العامة للمرور تستعد لوضع لافتات تدل على وجود أعمال بالمنطقة "ضمان للأمن والسلامة"

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين