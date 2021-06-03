بسبب المخدرات.. قصة مقتل شاب على يد عاطل في شبين القناطر 

مشادة كلامية ثم مشاجرة حادة تطورت للقتل بسبب الخلاف على شراء المخدرات، واقعة مأساوية شهدتها قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، راح ضحيتها شاب على يد عاطل لقى مصرعه بعد أن استقبل عدة طعنات بسلاح أبيض في جسده، أودت بحياته في الحال.

جريمة قتل بسبب المخدرات

على إحدى الطرق الزراعية للقرية، وقف الشابان يتحدثان عن أسعار بيع المخدرات، وحين اختلافا نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي، ثم أحضر المتهم سلاح أبيض «سكين»، وطعن المجني عليه في بطنه وسالت دمائه ونقل إلى المستشفى، وفارق الحياة قبل الوصول.

عاطل يقتل شابا في شبين القناطر

نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، تحت إشراف النيابة العامة التي باشرت التحقيات في واقعة القتل.

تحركت الأجهزة الأمنية وفور حدوث الجريمة، بعد تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا يفيد بمقتل شاب «ح.ع»، يبلغ من العمر 26 عامًا، إثر طعنة في جسمه أودته بحياته، وأمر العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر بسرعة التحرك لمسرح الجريمة لبيان أسبابها.

قتل بسلاح أبيض

وتبين أن مرتكب الجريمة هو «ع.ع »، عاطل، حدثت مشادة كلامية بينه والمجني عليه وتطورت لتشابك بالإيدي بسبب شراء المخدرات، وطعن الجاني على إثرها الشاب بسلاح أبيض «مطواة»، ولقى مصرعه في الحال، وحرر محضرا بالواقعة بعد إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.