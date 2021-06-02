مدير عام الصليب الأحمر يتفقد الدمار في قطاع غزة الفلسطيني «فيديو»

حث المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، فلسطين وإسرائيل، اليوم الأربعاء، على التوصل إلى حل سياسي للحيلولة دون تكرار العنف، الذي وقع الشهر الماضي عبر حدود قطاع غزة، وخلال أول زيارة له إلى غزة منذ 4 أعوام، تفقد «روبرت مارديني» المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال القتال الذي استمر 11 يومًا، ومنها طريق شهد مقتل 42 شخصًا.

وقال لرويترز إنه «أمر يفطر القلب حقًا أن أرى وأسمع عمن دفعوا ثمن هذا التصعيد، نساء وأطفال ومدنيون، كانوا يعيشون بأمان في منازلهم ووجدوا أنفسهم محاصرين وسط هذا الدمار الذي نراه خلفنا».

وأضاف: «آمل أن تكون هذه آخر مرة آتي فيها لأرى النتائج والتداعيات الإنسانية لدائرة جديدة من العنف والتصعيد».

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 253 فلسطينيًا.

وقال مارديني: «ما نحتاج إليه فعلاً هو قيادة سياسية من كافة الأطراف لتجنب وقوع الناس على خط النار مجددًا بسبب جولة جديدة من التصعيد»، متابعا: «قيادة سياسية تجد حلاً مستدامًا، أكثر استدامة مما شهدناه على مدى العقد الماضي وأكثر».

ورداً على سؤال عما إذا كان سيناقش احتمالات اتفاق جديد لتبادل الأسرى أثناء وجوده في المنطقة، قال مارديني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة الأطراف، موضحًا: «عرضنا خدماتنا مرارًا كوسيط محايد، لذا سنجدد هذا العرض مرة أخرى».

وتحدث «مارديني» مع بعض الناجين أثناء وقوفه بجوار حطام منازل عائلة الكولك التي فقدت 22 من أفرادها في القصف الإسرائيلي.

وقال وسيم الكولك، 31 عاماً، «سيدي استشهد، أبويا استشهد، حفيده استشهد، أقل ما يقال إنها مجزرة، سلسلة عائلية استشهدت».