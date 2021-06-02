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محمود مسلم

أول تعليق للرئيس الإسرائيلي الجديد بعد انتخابه منذ ساعات

كتب:

محمد علي حسن
07:00 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
إسحاق هرتسوغ

إسحاق هرتسوغ

انتخب الكنيست الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، رئيسا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين، ليكون الرئيس رقم 11 في تاريخ إسرائيل.

وقال هرتسوغ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «بالكثير من التبجيل والحماسة، أقبل انتخاب الكنيست لي كالرئيس رقم 11 لدولة إسرائيل».

وأضاف الرئيس الإسرائيلي الجديد قائلا: «أود أن أشكر جميع أعضاء الكنيست على الثقة التي وضعوها بي وأنا آخذ هذه المسؤولية الثقيلة وواجبي بخدمة الشعب الإسرائيلي عامة، عاشت دولة إسرائيل».

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن أن هرتسوغ عمل كرئيس للوكالة اليهودية، وهو وزير سابق ولد عام 1960 في تل أبيب ووالده حاييم هرتسوغ كان الرئيس السادس لإسرائيل.

وسيتولى الرئيس الجديد منصبه الذي سيخوله لرئاسة إسرائيل لمدة 7 سنوات قادمة خلفا لرؤوفين ريفلين، الذي تولى هذه المهمة لسبع سنوات مضت.

 

 

  

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