«كبيرة في الحجم والتنوع».. وزير العدل: الإعلان عن قضية مهمة خلال أيام

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الشكر لعدد من القضاة وموظفي محكمة جنوب القاهرة، على دور ومجهود كبير قاموا به في قضية كبيرة، «إن شاء الله هتعلن التفاصيل فيما بعد، خليني الآن معلنش أي كلام، لما الأمور تنتهي هيتم الإعلان عن هذا الموضوع، قضية كبيرة من حيث الحجم والتنوع، كلها أيام وسيتم الإعلان عنها».

وأضاف «مروان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بعد اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجاء في إطار المتابعة الدورية من الرئيس، حول تطوير المنظومة القضائية، سواء من ناحية الأبنية أو التقنية، «استعرضنا احنا بنعمل إيه، وهنعمل ايه في المستقبل، السيسي اليوم كان يُتابع هل كل الأعمال التي تمت وفق الجدول الزمني ولا لا؟ والحمد لله استعرضنا كل التطور اللي قمنا به الفترة السابقة، وإن شاء الله سيستكمل».

وأوضح الوزير، أن القبول في الجهات والهيئات القضائية يخضع لعدة معايير، فيتوقف على مجموع الطالب، وكذلك موقف التحريات، «لو فيه اتهامات أو أحكام صادرة ضده أو ضد ذويه، كل دي أمور تُؤخذ في الاعتبار»، وبالتالي عندما يستعلم طالب التعيين عن سبب رفض تعيينه، «نقوله والله بسبب كذا، ولما يرفع دعوى قضائية، هيئة قضايا الدولة هتتواصل مع المحكمة، وهتقولها سبب الرفض، وهيبقى موجود في أوراق الدعوى، سواء فيه اتهامات ضد طالب التعيين أو أحكام ضده أو غير ذلك».

وعن مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير العدل، أن كل جهة قضائية ستقول منظورها «هتشوف عاوزه مبنى مكون من كام دور ومساحتها قد إيه، وسيتم جمع كل هذه التصورات وتجميعها ونشوف عاوزين كام ألف متر، ونجلس مع رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، وهو سيادته سيوفر لنا الأماكن المتاحة عنده، ولأول مرة سيكون هناك مبنى جديد لمحكمة النقض وهتبقى حاجة كبيرة على مستوى يليق بمكانة محكمة النقض».

كما تحدث الوزير، عن قانون تعديلات الشهر العقاري، فذكر أن هناك مشروع يُنظر حاليا في هيئة المستشارين في مجلس الوزارء لتطوير وتسهيل عملية التسجيل في الشهر العقاري، «نكاد نكون انتهينا منه، وعملنا حاجة في الشهر العقاري أنه ممكن حجز المواعيد عن بعد وعمل التوكيلات عن بعد، وكان يتم بنوع معين من أنواع الهواتف المحمولة اضفنا الية بدل ما كان الاندرويد فقط بقى الأيفون كمان وبالتالي يوسع من حجم التعامل مع هذه الخدمة».