الصحة الروسية: نسبة فعالية لقاح سبوتنيك V تشكل أكثر من 96%

كشف نائب وزير الصحة الروسي، سيرجي جلاغوليف، عن قيام ممثلي وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بزيارة روسيا، في إطار الإجراءات اللازمة لتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V، معربًا عن أمله في أن تقوم كل من المنظمة والوكالة بتسجيل اللقاح الروسي في الأشهر المقبلة.

وقال المسؤول الروسي خلال حضوره فى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي: «على مدار العام الماضي، كنا نتواصل بنشاط مع منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية في جميع المراحل السابقة لتسجيل اللقاح»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت نائب وزير الصحة الروسي إلى قيام ممثلي وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بزيارة روسيا، بالتوازي مع عمليات التفتيش على مواقع الإنتاج، وتم فحص التجارب السريرية، وبالتوازي مع ذلك، يستكمل مركز غاماليا بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الاستعدادات لملف التسجيل الدولي.

وأعرب «جلاغوليف» عن الأمل في أن يتم اتخاذ القرارات ذات الصلة على منصتي منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية في الأشهر المقبلة.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، إن فاعلية لقاح «سبوتنيك V» الروسي الواقي من فيروس كورونا تتجاوز 96%، مشيرًا إلى تنامي عدد الراغبين في الحصول عليه.

وقال موراشكو في تصريحات متلفزة أدلى بها على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: «نسبة فاعلية لقاح سبوتنيك V تشكل اليوم أكثر من 96%»، مضيفا: « هناك 18 مليون مواطن روسيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وتنامي عدد الراغبين في تحصين أنفسهم من عدوى كورونا».

يذكر أن لقاح «سبوتنيك V» الذي صممه خبراء مركز «غاماليا» العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، بدعم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، تم تسجيله في روسيا بصورة رسمية في أغسطس عام 2020، وحتى الآن تم تسجيل هذا اللقاح الروسي في 66 دولة، يتجاوز عدد سكانها الإجمالي 3,2 مليار نسمة.