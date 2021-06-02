ملايين الفئران تهاجم أستراليا.. تعض السكان وتأكل المحاصيل وتفسد الآلات

بعد أن هاجمت ملايين الفئران المنازل والبيوت والمستشفيات شرق أستراليا وسط استنفار السلطات، حذر خبراء من أنها قد تصل إلى العاصمة سيدني قريبا، فيما أعلن مسؤولون الحصول على 5000 لتر من واحدة من أقوى المواد الكيميائية لقتل الفئران في العالم، حسبما ذكر المسئولون.

وهاجمت الفئران المنازل والمدارس وحتى المستشفيات، بينما حذر مزارعون من أنها تقفز على أسرّة الناس في الليل وتعضّهم، ولا تأتي الفئران على المحاصيل الزراعية فقط، بل تتسبب بأضرار مادية في الآليات والإمدادات الكهربائية، ما قد يؤدي إلى حرائق في بعض الأحيان، وهذا ما حدث بالفعل أكثر من مرة في هذه المنطقة.

وقال الباحث ستيف هنري، الذي وصفته حكومة نيو ساوث ويلز بأنه أفضل خبير أسترالي في وباء الفئران إن محاولة إحصاء عدد الفئران التي تغزو شرق أستراليا الآن ستكون كمحاولة عد النجوم في السماء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتشير تقديرات بعض المسؤولين الحكوميين إلى أن هذا الوباء يمكن أن يتسبب في أضرار تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار فيديوهات، قبل أيام، تُظهر مجموعة من الفئران ذات الوبر الرمادي وهي تجتاح حقول ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وأظهرت مقاطع مصورة في مدينة جيلجاندر الواقعة شمال غرب سيدني انتشار الفئران في الحقول.

وقال الفلاحون إنّهم أصبحوا يخشون على زراعاتهم من الفئران، وطالبوا الحكومة بالتدخل، واستخدام مبيد مصنوع من فوسفيد الزنك للقضاء عليها بأسرع وقت ممكن.

وأثارت مقاطع الفيديو الذعر على شبكة الإنترنت، حيث وصف أحدهم الأمر بكابوس لا يستطيع مشاهدته.

من جهةٍ أخرى أرجع خبراء ازدياد عدد الفئران بهذا الشكل المرعب إلى تساقط الأمطار الصيفية بغزارة غير اعتيادية في شرق أستراليا، وذلك بعد عدة سنوات من الجفاف.