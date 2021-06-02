وزارة الصحة: وصول نصف مليون جرعة سينوفاك يوم 5 يونيو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الدولة تستهدف تطعيم أكثر من 40% من المواطنين بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن مصر من الدول التي كانت تعمل لتوفير اللقاح لمواطنيها، موضحا أن 2.5 مليون مواطن تلقوا التطعيم حتى الآن من إجمالي 6 ملايين تقدموا للحصول على اللقاح، والفترة المقبلة ستشهد وصول كميات جديدة من اللقاح، وفي 5 يونيو سوف تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك، ويوم 13 يونيو ستصل مليون جرعة من لقاح سينوفارم، ويوم 16 يونيو ستصل نصف مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك.

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن مصر سوف تستقبل 2000 لتر من مركزات لقاح سينوفاك تكفي لتصنيع 3 ملايين جرعة، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا ستصل إلى مصر خلال شهر يونيو، هذا بالتوازي مع توسيع مراكز التطعيم.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن مصر تسعى إلى تصنيع اللقاح بما يخدم توفير اللقاح للشعب المصري، والأشقاء في الدول العربية، لافتا إلى أنهم يحاولون تطعيم أكثر عدد من المواطنين، والإجراءات تجري على قدم وساق، ومصر لجأت إلى إنشاء المراكز العملاقة مثل أرض المعارض في كل المحافظات قريبا.

وأشار إلى أنه حاليا يوجد حوالي 408 مراكز للتطعيم في كافة محافظات مصر، إضافة إلى الفرق المتحركة التي تهدف لتطعيم غير القادرين على الحركة، وأيضا أماكن تجمعات المواطنين.

وكشف عن أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات اليومية، والدولة تهدف إلى تطعيم القائمين على امتحانات الثانوية العامة، وتطعيم أفراد العاملين في التربية والتعليم قبل دخول العام الدراسي الجديد.

وعن تلقيح المواطنين بجرعة ثالثة، قال: «كل اللقاحات التي حصلت على تصاريح كانت موافقتها على جرعتين فقط، ولقاح واحد هو جونسون آند جونسون، ومصر ملتزمة بالتعليمات التي تصدرها المؤسسات العالمية».