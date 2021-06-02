«يونيو الحماية».. كيف تحصل مصر على 7 ملايين جرعة لقاح في شهر واحد؟

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، خطتها لتطعيم نحو 40% ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة فما فوق، مع نهاية العام الحالي، ضمن خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وهذا الأمر بالطبع يتطلب كميات كبيرة من اللقاحات.

المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، كشف اليوم، أن مصر ستمتلك ما يكفيها من اللقاح في شهر يونيو: «هيبقى عندنا 7 ملايين جرعة لقاح» فكيف سيحدث ذلك في ظل الأزمة العالمية في توزيع اللقاحات؟.. الإجابة على هذا السؤال تعرضها لكم «الوطن» في السطور التالية.

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن مصر سوف تحصل خلال شهر يونيو الحالي على حوالي 7 ملايين من جرعات لقاحات فيروس كورونا، وهي كالتالي:

- يوم 5 يونيو، سوف تستقبل مصر نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

- يوم 13 يونيو سوف تستقبل مصر مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

- يوم 16 يونيو تستقبل مصر نصف مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك.

- خلال شهر يونيو سوف تستقبل مصر 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» من تحالف «كوفاكس».

- تستقبل مصر أيضا خلال هذا الشهر 2000 لتر من مركزات لقاح سينوفاك تكفي لتصنيع 3 ملايين جرعة.

ويصل إجمالي عدد جرعات اللقاح السابقة إلى 6.9 مليون جرعة لقاح، تكفي لتطعيم نحو 3 ملايين و450 ألف شخص، وتوفير الحماية لهم من فيروس كورونا، ما يساعد مصر في هدفها في تطعيم 40% من المصريين بحلول نهاية العام الجاري.

وكشف وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن مصر تسعى إلى تصنيع اللقاح بما يخدم توفير اللقاح للشعب المصري، والأشقاء في الدول العربية، لافتا إلى أنهم يحاولون لتطعيم أكثر عدد من المواطنين، والإجراءات تجري على قدم وساق، ومصر لجأت إلى إنشاء المراكز العملاقة مثل أرض المعارض في كل المحافظات قريبا، موضحا أن مصر من الدول التي كانت تعمل لتوفير اللقاح لمواطنيها، موضحا أن 2.5 مليون مواطن تلقوا التطعيم حتى الآن من إجمالي 6 ملايين تقدموا للحصول على اللقاح.