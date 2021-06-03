أمريكا تعرض 7 ملايين دولار ثمن رأس زعيم القاعدة في بلاد المغرب

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار، مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب»، أبو عبيدة يوسف العنابي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ المطلوب الجزائري، المعروف أيضا باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمبر 2020 زعيما للتنظيم، خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي قُتل في يونيو 2020، في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

وأضافت الوزارة: «نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة + المكافآت من أجل العدالة + عبر سيجنال أو تلجرام أو واتساب علماً أنّ كافة الاتّصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامّة».

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنّ أبو عبيدة يوسف العنّابي كان «زعيما لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وخدم فيما يسمى مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب».

وأوضح البيان، أنّ «العنّابي» مُدرج منذ سبتمبر 2015 على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين، ومنذ فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب على ولاء العديد من الجماعات المتطرفة النشطة في منطقة الساحل، التي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة تطلق على نفسها اسم «نصرة الإسلام والمسلمين».