الأمن يكشف لغز تغيب سيدة بالدقهلية عن بيتها: «السر في العشيق»

كشفت أجهزة الأمن في الدقهلية لغز تغيب سيدة متزوجة عن بيتها بزعم معاناتها من مرض نفسي.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان السيدة وضبطت مع عامل مقيم في الشرقية، تبين وجودها برفقته، وبمواجهة السيدة أفادت بأنها تركت منزل الزوجية لوجود خلافات بينها وبين زوجها، وأنها توجهت للإقامة لدى المذكور لوجود علاقة عاطفية بينهما، وأنها كانت تقيم بصحبته طوال فترة غيابها.

كان مركز شربين في الدقهلية قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بتغيب زوجته، وأنها تعاني من مرض نفسي، وبسؤال والد المبلغ عن غيابها، أقر أيضًا بمعاناتها من مرض نفسي.