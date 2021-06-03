«شباب الأعمال» تستضيف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين

تستضيف الجمعية المصريه لشباب الأعمال، الاثنين المقبل، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وكشف المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، أن اللقاء يناقش فرص الاستثمار بمصر في مرحلة ما بعد كورونا، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وكذلك نوعيات الفرص الاستثمارية التي أظهرتها الجائجه.

وأشار الشنواني، إلى أن جمعية شباب الأعمال تستهدف خلال الفتره المقبله تعزيز التواصل مع الجهات الحكوميه والخاصة ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك لدعم أعضائها وتحسين الاقتصاد المصري من خلال ما يتم ترتيبه في المستقبل القريب.

يُذكر أن اللقاء يديره فادي إسماعيل، عضو لجنة الاستشارات بالجمعية المصريه لشباب الأعمال.

وكانت «شباب الأعمال» قد التقت في وقت سابق ممثلي جهاز التمثيل التجاري، بهدف دعم الاستثمار والتصدير والاستيراد بين مصر ودول إفريقيا، وجعل مصر بوابة الاستثمار في القاره السمراء في القريب العاجل.

ونوه «الشنواني»، بأن لجنة التعاون المصري الإفريقي التي ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجرى الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة، ستعمل على دعم التواصل بين المستثمرين المصريين والأفارقة بكل الدول الإفريقية، وفق تفاهمات ستجري خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجري التحضير لها من قبل مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الاستراتجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية، والاستفادة بالمزايا التي أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر مثل وزارة التجارة والصناعة كـ«برنامج دعم الصادرات الجديد»، والذي يصب في صالح لجنة التعاون المصري الإفريقي المزمع إنشاءها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية، الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، في الوقت الذي تقوم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين، من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.