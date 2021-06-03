منطقة الأقصر الأزهرية تعلن أوائل الشهادة الإعدادية

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنطقة.صباح اليوم الخميس، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالتالي:

١ - الزهراء محمود سيداحمد معهد فتيات الدير المركز الأول بمجموع ٤٩٠ درجة

٢ - غادة جابر مكي أبو الحسن معهد فتيات أرمنت الحيط المركز الثاني بمجموع ٤٨٨ درجة

٣ - الشيماء مجدي محمد بغدادي معهد فتيات أرمنت الحيط المركز الثالث بمجموع ٤٨٧،٥ درجة

٤ - روضة صابر محمد حميد معهد فتيات أرمنت الحيط المركز الرابع بمجموع ٤٨٦درجة

٥ - أروى نوبي جابر أحمد معهد فتيات الدير المركز الخامس بمجموع ٤٨٦ درجة

٦ - أمل سلطان محمود سيداحمد معهد فتيات الدير المركز السادس بمجموع ٤٨٦ درجة

٧ - فاطمة أحمد عطيتو محمد معهد فتيات الدير المركز السابع بمجموع ٤٨٦ درجة

٨ - أماني سلطان محمود سيداحمد معهد فتيات الدير المركز الثامن بمجموع ٤٨٥ درجة

٩ - رحاب النجار خضري العريان معهد فتيات الأقصر المركز التاسع بمجموع ٤٨٤ درجة

١٠ - نورهان فتحى سالم عبدالراضي معهد فتيات نجع الطويل المركز العاشر بمجموع ٤٨٤ درجة

١١ - فاطمة نصر أحمد عبدالله أمل سلطان محمود سيداحمد معهد فتيات الدير المركز العاشر مكرر بمجموع ٤٨٤ درجة.

ووجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل وتمنَّى لهم التوفيق والمستقبل الواعد ، كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين .

وطالب محمد بكرى مدير إدارة الامتحانات مديري الإدارات التعليمية بالمنطقة بسرعة تسليم النتيجة للمعاهد علماً بأن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من مساء أمس الأربعاء.