 انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد بشرم الشيخ

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى وفود دولية رفيعة المستوى ورئيس اتحاد البريد الأفريقي ومدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، وعدد من قيادات البريد بالدول العربية والأفريقية، ومن المقرر أن يكون على مائدة الاجتماع موضوعات هامة، منها: أهمية التحول الرقمي والإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتضمين المالي في مستقبل الخدمات البريدية المقدمة للمواطن العربي.

وكانت مصر متمثلة في البريد المصري، فازت بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع للاتحاد البريد العالمي، لمدة 3 سنوات مقبلة، وجاء ذلك خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرا عبر إرسال استمارات التصويت لجميع الدول الأعضاء بمجلس الاستثمار البريدي وعددها 40 دولة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إنَّ فوز مصر بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة على مدار 3 سنوات يمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي الذى قام به البريد المصري خلال الفترة الماضية والمتمثل في المشاركات الفاعلة في كل اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تمّ استعراض تجربة تطوير البريد المصري فيها كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح فاروق، أن البريد المصري حقق هذا الإنجاز بعد منافسة قوية مع العديد من الدول للفوز بهذا المنصب ومنها كوت ديفوار والجزائر، حيث تمكّن البريد من الفوز بثقة ودعم اغلب الدول الأعضاء والتي تمتلك حق التصويت والبالغ عددها 40 دولة.

وأضاف: أنَّ هذا النجاح الجديد يؤكّد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كل المستويات، ويأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي يحققها البريد المصري خلال الفترة الحالية.