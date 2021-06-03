أسعار المفروشات والأثاث في معرض ديارنا.. 4 غرف بـ20 ألف جنيه

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات، لتجهيز العرائس بمنتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بأرض المعارض في مدينة نصر.

وحاز المعرض على اهتمام الكثيرين نظرا لما يضم من مفروشات وأجهزة وأثاث، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أسعار الأثاث في معرض ديارنا.

أسعار الأثاث في معرض ديارنا

- تبدأ أسعار غرف الأطفال من 8 آلاف جنيه، وهي عبارة عن دولاب وسريرين وكومودينو.

- تتراوح أسعار غرفة النوم بين 15 ألفا وحتى 22 ألف جنيه.

- يصل سعر الركنة إلى 12 ألف جنيه.

- يصل سعر الأنتريه إلى 22 ألف جنيه.

- يصل سعر السفرة إلى 15 ألف جنيه.

- يصل سعر السرير 2 أدوار بسعر 8500 جنيه.

ومن ضمن عروضً ديارنا، 4 غرف بقيمة 20 ألف جنيه، إضافة إلى عرض آخر يضم 4 غرف والأجهزة الكهربائية بقيمة 30 ألف جنيه، فضلا عن العديد من العروض الأخرى التي تستهدف تقديم تكلفة أقل لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج.

كما يضم المعرض العديد من المفروشات، بينها الملايات والتي تبدأ أسعارها من 250 جنيها، كما تبدأ أسعار الكوفرته اليدوية القطن من 250 جنيها.

‎وتستمر فعاليات المعرض حتى 10 يونيو الحالي، بمشاركة 300 عارض بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الأثاث بدمياط.

‎كما شارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر.

والمعرض يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية، أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات.