عاجل.. إحالة 62 متهما للمحاكمة في قضية «سنوات الدم» بالجيزة

أحالت نيابة جنوب الجيزة، 62 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتعدي علي رجل شرطة والقتل العمد لمواطن في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سنوات الدم» بين عائلتي «الغنادرة» و«علوش»، والتي وقعت بمنطقة العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة النيابة العامة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عادل على محمد على عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق فيما بينهم وبين المتهمين من الطرف الثاني أفراد عائلة الغنادرة، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية)، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا استقر بظهره حال تواجد باقي المتهمين مدججين بالأسلحة النارية على مسرح الواقعة للشد من أن أزره منتوین إزهاق روحه.

وجاء فى التحقيقات وأمر الإحالة، أن تلك الواقعة اقترنت بجناية أخرى حيث أنهم بذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا المجني عليه خالد محمود عبد الحفيظ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلاف سابق فيما بينهم وبين المتهمين من الطرف الثاني من أفراد عائلة الغنادرة، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية.