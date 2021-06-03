الصحة: انتهاء تلقيح أهالي البحر الأحمر وجنوب سيناء في 1 يوليو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر تعتبر من أول 3 دول على مستوى العالم اتخذت إجراءات الحجر الصحي في المطارات في بداية أزمة فيروس كورونا، وذلك وفقا للمعايير الدولية سواء كان الكشف على الحالات مرتفعة درجة الحرارة او الحالات المصابة بالأعراض، مشيرة إلى أنه سيجرى تلقيح مواطني محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء في 1 يوليو المقبل.

وأضافت زايد، خلال لقاء مع مراسل قناة اكسترا نيوز في منطقة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، وذلك خلال جولتها التفقدية مع وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، أنّ المطارات تشهد الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما فتحت مصر الباب أمام السياحة في 1 يوليو لـ3 محافظات، مشيرة إلى أنّ التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية واستقرار الوضع الوبائي من العلامات الفارقة لإرسال الدول مواطنيهم للسياحة في مصر.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنّ الدولة المصرية أعلنت منح لقاحات كورونا لكل العاملين في القطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، إضافة إلى العاملين في الأنشطة المساعدة مثل السفاري والبازارات السياحية.

وأوضحت: «1 يوليو المقبل سيشهد الانتهاء من تلقيح كل المواطنين العاديين، حيث جرى ضخ كميات كبيرة، واستثنينا المحافظتين من الجدول الزمني العادي في كل المحافظات، فضل عن ضخ عيادات للإسراع بتكثيف عمليات التلقيح للمواطنين».

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن، إذ صرح المصدر لـ«الوطن»، بأنّ عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، وصل إلى 2.7 مليون مواطن.

وعن الحالة الصحية الخاصة بهم، أكد المصدر أنّ جميعهم بحالة جيدة، ولم ترد أي شكوى للوزارة بظهور أي أعراض غريبة على المواطنين الذين تلقوا اللقاح.