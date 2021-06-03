عاجل.. «تضامن النواب»: 10 ملايين يتعاطون الترامادول والاستروكس

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم الخميس، والمخصص لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وبحث كل التشريعات ذات الصلة بما يجعل المجلس يحقق العائد المرجو منه، العديد من المفاجآت الصادمة بشأن الأرقام الصادمة لمتعاطي المخدرات.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن اللجنة متواصلة في متابعة هذا الملف والأرقام التي أمامنا صادمة إذا ثبت دقتها.

واستطرد قائلا: «الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مركز السموم، كشف عن أن الترامادول والهيروين والاستروكس من أكثر أنواع استخداما بين الشباب وأن نسبة تعاطي المخدرات بلغت 10% بما يزيد عن 10 ملايين مصري وأن نسبة الإدمان بلغت 3 % وفقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أن فئة المراهقين هي أكثر عرضة للإدمان تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عاما، موضحا أن من أهم العوامل الدافعة التعاطي تتمثل في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري، ووهم علاج مشاكل صحية العاطلين عن العمل والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وقلة الإيمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي يدفعهم الإدمان وانتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبي.