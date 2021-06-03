عاجل.. «العربية»: انفجار بخط أنابيب في الأهواز جنوب غربي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار بخط أنابيب في الأهواز جنوب غربي إيران وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

في ذات السياق، أفاد مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بأن الحريق، الذي اندلع أمس، في مصفاة طهران تسرب إلى 18 خزانا، في حين أشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنة، إلى اشتعال خزانين فقط.

وبعد يومين من الاشتعال، أكد الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم، السيطرة على حريق مصفاة طهران، وسط تضارب واضح في حجم الخسائر.

كانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت الخميس، أن حريق مصفاة طهران مستمر، ولم تفلح الجهود في إخماده، فيما أشارت آخر الأنباء إلى انفجار خزان وقود في المصفاة.