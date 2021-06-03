حل أزمة انقطاع مياه الشرب في شارع الإمام مالك بمرسى مطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسي مطروح، انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب في شارع «الإمام مالك»، بمدينة مرسي مطروح، لافتا إلى إحلال وتجديد خط مياه الشرب المغذي للشارع ويضم الشارع كتلة سكانيه كبيرة من المواطنين .

إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالامام مالك بمرسي مطروح

أجرت الشركة عملية إحلال وتجديد هذا الخط للقضاء على مشكلة كثرة الأعطال وانقطاع مياه الشرب عن المواطنين مما ينتج عنه تغذية المنطقة بالكامل وتوفير المياه بكميات تغطى جميع إحتياجات المواطنين بشارع الإمام مالك.

إزالة التعديات علي الترعة المغذية للمياه في مطروح

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بجانب أعمال الصيانة تنفيذ حملات لإزالة التعديات علي مصادر المياه، ونظمت الشركة بالتنسيق مع هيئة الرى والموارد المائية لإزالة التعديات على ترعة الحمام التي تغذى مطروح بمياه الشرب، كما أزالت الوصلات الخلسة بها، وأسفرت الحملة عن ضبط 600 حالة تعد من الوصلات الخلسة، والتي تم رصدها فى نطاق 12 كم على مسار ترعة الحمام، وتم التعامل معها جميعها وإزالتها، وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح أن الحملات التى يتم شنها باستمرار نجحت فى تحقيق الهدف منها وهو تقليل كميات مياة الشرب المهدرة مما اسفر عنه زيادة كميات الوارد من مياة الشرب بالخطوط الناقلة وبالتالي توفيرها لاستخدام المواطنين بالمحافظة.