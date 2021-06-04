في ذكراه.. قصة البابا يوأنس الثاني البطريرك الـ30 للكنيسة القبطية

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بحسب السنكسار الكنسي، ذكرى وفاة البابا يوأنس الثاني البطريرك الـ30 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يوافق اليوم 27 من شهر بشنس لعام 1737 قبطي، ويذكر السنكسار الكنسي وهو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط بالكنائس، أن البابا يوأنس الثاني توفي في مثل هذا اليوم عام 232 قبطي الموافق 516 ميلاديا.

حياة البابا يوأنس الثاني

ويذكر السنكسار، أن هذا البطريرك ترَّهبن في دير الزجاج أو المعروف بدير الغار، الذي كان على مقربة من بلبيس بالشرقية، واسمه الأصلي يوحنا، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، وخلال رهبنته أقام منفرداً وزاد في نُسكه وتقشفه فشاع صيته بالعلم والتقوى، فاختاروه للكرسي الإسكندري ورُسم في 3 بؤونة سنة 221 قبطي الموافق 505 ميلادي، في عهد اناستاسيوس قيصر، وقد تلقى هذا البابا عقب جلوسه العديد من الرسائل من رؤساء الأساقفة الأرثوذكسية يهنئونه، رافضين كل هرطقة خصوصا هرطقات نسطور واوطاخي وابوليناريوس.

ويشير السنكسار، إلى أنه في عهد هذا البطريرك ساد الكنيسة هدوء وسلام، وساعد على ذلك تربُّع الملك الأرثوذكسي «أنسطاسيوس» على العرش. وعمر البابا يوأنس الثاني الكثير من الكنائس التي خربها الخلقيدونيون. وقد استمر هكذا مدة إحدى عشرة سنة على الكرسي البابوي قبل أن يتوفى ويدفن بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي كان يتخذها مقرا لكرسيه البابوي.

كتاب السنكسار

والسنكسار هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار التقويم القبطي والشهور القبطية «ثلاثة عشر شهرًا»، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.