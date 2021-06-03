بالأسماء: أوائل الشهادة الإبتدائية بمنطقة الأقصر الأزهرية

أعتمد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة الأقصر.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالمنطقة للعام الدراسي الجاري صباح اليوم الخميس، وجاءت قائمة الطلاب الأوائل المبصرين كالتالي :

١ - مجد الدين مصطفى مهتدي معهد الحرمين الشريفين المركز الأول

٢ - محمد أحمد عبدالحميد معهد الدير المركز الثاني

٣ - حنين سعدى أحمد إبراهيم معهد العديسات قبلي المركز الثالث

٤ - رزان عبدالعاطى هريدى معهد العديسات قبلي المركز الرابع

٥ - سهيلة رجب يوسف معهد العديسات قبلي المركز الخامس

٦ - شيماء محمود عبدالسميع محمد معهد العديسات قبلي المركز السادس

٧ - فاطمة إبراهيم محمد إبراهيم معهد العديسات قبلي المركز السابع

٨ - أروى أحمد نوبي الضوي معهد الدير المركز الثامن

٩ - رضوي أدم محمد محمود معهد الدير المركز التاسع

١٠ - زهراء حسن محمد عبدالدايم معهد الدير المركز العاشر

كما جاءت نتيجة الأوائل على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية " كفيف" فكانت كالتالي :

١ - محمد جمال سيد عبدالنعيم معهد محمد الصادق المركز الأول

٢ - بدر ناصر بدر الدين مهلل معهد محمد الصادق المركز الثاني

٣ - مصطفي محمد عبدالفتاح الصغير معهد أصفون " صباحي"المركز الثالث

٤ - أحمد خالد عبدالفضيل السنوسي معهد الزينية بحري المركز الرابع

٥ - محمد حسن عبدالله فخري معهد الزينية بحري المركز الخامس

٦ - يوسف سيد يوسف عبدالله معهد الرياينة " مسائي "