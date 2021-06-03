عاجل.. «النواب»: إعادة النظر في قانون مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات

أصدرت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، عددا من التوصيات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم، لمناقشة المعوقات التي تواجه المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان في تقديم رسالته التي أنشىء من أجلها، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

- دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور أمام اللجنة الأسبوع المقبل للاستماع إلى ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ودراسة التنسيق مع الجهات المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة.

- إعادة تشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان وإعادة تشكيل المكتب الفني التابع له وتعديل اللائحة.

- إعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات وفعالية تطبيق القانون.

-‏ تفعيل لجان حماية الطفولة وإعطاء سلطة تدابير وقتية.

-‏ تفعيل مهام الأخصائي الاجتماعي.

-‏ التركيز على أهمية الدراسات بكليات الخدمات الاجتماعية.

-‏ تنسيق في العمل بين المجلس القومي لمكافحة الإدمان مع مجلس النواب.

- تعديل اللائحة المالية والتي صدرت منذ عام 2007 والتي تعوق في أداء المهام.