مصدر من نقابة الممثلين عن إعلان محمد رمضان الحجز على أمواله: تصرف غريب

استنكر مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية، الصيغة التي أعلن بها الفنان محمد رمضان، الحجز على أمواله، من أحد البنوك الخاصة، اليوم الخميس، قائلًا: «تصرف غريب.. وتجاوز حدوده».

وأكد المصدر، لـ«الوطن» أنّ النقابة ليست لديها تفاصيل بشأن الحجز على أموال محمد رمضان، مُرجحة أنّ يكون بسبب تنفيذ الحكم الصادر ضده في أزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

كان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «صحيت النهارده من تليفون على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر».

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت في شهر أبريل الماضي، حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الطيار.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلًا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.