البنك المتحفظ على أموال محمد رمضان: لا حجز على المودعين إلا بحكم قضائي

قال الرئيس التنفيذي للبنك المتحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، في تصريحات لـ«الوطن» إن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي.

وبسؤاله عما إذا كان الفنان محمد رمضان صدر بحقه حكم قضائي موجب للحجز، قال إنه سيصدر بعد قليل بيانا موضحا لملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفنان محمد رمضان التحفظ على أمواله التى قام بإيداعها بأحد البنوك الشهيرة، والذى أبلغه في اتصال هاتفي بأن الأموال جرى التحفظ عليها ولكن دون ذكر السبب.

وقال الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صحيت النهاردة على تليفون من البنك بيقول لي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متتحطش في موقف محرج لما تيجي تستخدم الفيزا ومتلاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة وصباح الخير يا مصر».

وعلمت «الوطن» أن التحفظ علي أموال محمد رمضان نتيجة اتخاذ إجراءات نهائية فى تحويل مبلغ 6 ملايين جنيه تنفيذا للحكم الصادر للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والذى حُكم فيه له بهذا المبلغ بعد أن ربح قضيته ضد الفنان محمد رمضان التي أقامها بعد فصله من عمله، نتيجة لنشر محمد رمضان فيديو وصور له داخل كابينة قيادة الطائرة التى كان يقودها الراحل، وعلى إثر ذلك جرى إيقاف الطيار الراحل عن العمل، ورفض محمد رمضان مساعدته فأقام دعوى قضائية، وبعد عدة أشهر فارق «أبو اليسر» الحياة ولكنه كان ربح الدعوى القضائية.

وأشارت مصادر مقربة من «رمضان» إلى أن التحفظ لو كان من الدولة كان سيتم على كل أموال رمضان من البنوك المصرية كافة، وليس بنك واحد فقط.