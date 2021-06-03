السفارة الأمريكية تهنئ مصر بمناسبة عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مصر، على القرار التاريخي بالترحيب بخدمات ومساهمات المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك حسبما جاء على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشارت السفارة الأمريكية، في هذا السياق، إلى أن الولايات الولايات المتحدة تحرز تقدمًا في تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، مع وجود عدد قياسي من النساء اللاتي يمثلن التنوع في أمريكا يعملن في مناصب على مستوى مجلس الوزراء في عهد الرئيس بايدن.

وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية بمصر، عقد اجتماعًا، أمس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية، تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، من بينها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.