دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا والتحصين من الأمراض

يستمر فيروس كورونا المستجد في انتشاره بالموجة الثالثة له، وليلة الجمعة يكثر رفع القلوب بـ دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا، ليرفع الله الوباء والمرض، وهو ما يعرف بدعاء التحصين من الوباء، وما يبحث عن بصيغة دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا.

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن دعاء التحصين من الوباء، الذي يعد دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا هو: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شىء قدير».

نص دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا

ومن الممكن ترديد دعاء ليلة الجمعة للشفاء من كورونا كالتالي: «لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله».

وصايا للتعامل مع فيروس كورونا

ونشرت دار الإفتاء المصرية من قبل أربعة وصايا حول فيروس كورونا وجاءت كالتالي:

1- عدم الخوف والهلع من الابتلاءات والتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، والعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

2- حال الإصابة على المؤمن الصبر والأخذ بأسباب العلاج، والعلم أن صبره على هذا البلاء من شانه أن يكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

3- دوام الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.

4- الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية بالأمر، أي الأخذ بالاجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].