أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في سوهاج

أعلنت المنطقة الأزهرية بسوهاج، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة، للعام الدراسي 2020/ 2021.

وقالت المنطقة في بيان لها، اليوم الخميس، إن أسماء أوائل الابتدائية على مستوى محافظة سوهاج، جاءت على النحو التالي:

- حصول الطالبة بسملة أسعد أحمد، بمعهد العارف الابتدائي الأزهري على مجموع درجات 95.23%، وحسين عمرو سعد، بمعهد علي بن أبي طالب على 95.18 %، وجهاد مصطفى أحمد عبدالعزيز، بمعهد علي بن أبي طالب على 94.62%، وحصل حسين عبدالرحمن إمبابي أمين، بمعهد البلينا الابتدائي على 93.69%.

وحصلت زينب محمد عبدالرحمن حسين، بمعهد علي بن طالب على 93.39%، وآية نصر الدين محمد أحمد، معهد علي بن أبي طالب على 93.08%، وحصلت حياة علاء الدين صبري عبدالحميد، بنفس المعهد على 92.77%.

وحصلت تهاني عبدالرحمن إمبابي أمين علي، بمعهد البلينا الابتدائي على 92.46%، وحصلت تسبيح أيمن حامد عبد الرحمن، بمعهد على بن أبى طالب على 92,31%، وروفيدة أحمد علي سالمان، بمعهد شطورة الابتدائي على 92.15%، ومنة الله أشرف عبدالرحيم، العاشرة مكرر بمعهد علي بن أبي طالب على 92.15%.

ونتائج الخمسة الأوائل من المكفوفين، كالآتي، حصل زياد عثمان تغيان على مجموع 88.89%، وشوهيدا جمال عبدالعاطي حصلت على 84.67%، شاكر بعدالناصر محمود على 82.67%، أبو العباس أحمد أبو العباس على 80%، وحصول عمر محمد حلمي على 77.66%

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بسوهاج بلغ نحو 16723 طالبا وطالبة، حضر منهم 16477 طالبا وطالبة، وتخلف عن الحضور 246، نجح منهم 9024 طالبا وطالبة، وحصل على دور ثان منهم 7689 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح هذا العام 54.88%.