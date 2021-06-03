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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
08:12 م | الخميس 03 يونيو 2021
اعلان نتيجة الشهادة افبتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية

اعلان نتيجة الشهادة افبتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية

أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم الخميس، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، الدور الأول، للعام الدراسي 2020/ 2021، كما أعلنت عن أسماء أوائل الشهادتين.

ويمكن الحصول على النتيجة بالرقم القومي ورقم الجلوس من هنـــــــــا

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