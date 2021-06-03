برقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
08:12 م | الخميس 03 يونيو 2021
اعلان نتيجة الشهادة افبتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية
أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم الخميس، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، الدور الأول، للعام الدراسي 2020/ 2021، كما أعلنت عن أسماء أوائل الشهادتين.
ويمكن الحصول على النتيجة بالرقم القومي ورقم الجلوس من هنـــــــــا
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