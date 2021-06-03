وزيرة التعاون: مصر مفتاح الاستثمار الروسي في إفريقيا وتستحوذ على الثلث

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي، يعد أول حدث كبير يحدث منذ 14 شهرا، وسط عزم من الحكومة الروسية على أن يتم، لافتة إلى أنه بدأ في عام 1995، ومنذ عام 2005 أصبح تحت رعاية الرئيس الروسي مباشرة، وهو حاليا في دورته الرابعة والعشرين، مبينة أن مصر مفتاح الاستثمار في إفريقيا لروسيا، التي تستثمر ثلث استثمارتها في القارة داخل مصر.

وأضافت «المشاط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مال وأعمال»، المذاع على فضائية «extra News» اليوم الخميس، أن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي، عبارة عن ملتقى للحكومات والقطاع الخاص، حيث توجد مناسبات عديدة لتبادل الأراء، فاليوم كان هناك منتدى حول العلاقات الروسية الإفريقية، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقة الروسية في عام 2019.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الروسية قوية، في ظل شراكات في مشروعات مهمة، مثل الضبعة والسكة الحديد، وكذلك منطقة تجارة حرة، كما أن اللجنة الروسية المصرية المشتركة، ستنعقد نهاية الشهر برئاسة وزيرة التجارة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك فرص كبيرة من الجانب الروسي، الذي يتطلع للدخول في القارة الإفريقية، وتعد مصر منفذ مهم للاستثمارات الروسية في إفريقيا، وتم مشاركة هذا في جلسة اليوم، من أجل الاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات التنموية مثل النقل والكهرباء ومحطات معالجة المياه.

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن القطاع الروسي شدد على ضرورة وجود بعض الضمانات من الحكومة الروسية لتعزيز تواجدهم في القارة الإفريقية، وهذا يعطي فرصة لمصر في الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن اللقاءات التي تمت اليوم، على هامش المنتدى، تناولت الحديث عن السياحة الروسية والمنطقة الاقتصادية الروسية، والتمهيد للجنة المشتركة بين البلدين، وسط إشادة لما تقوم به جمهورية مصر العربية، من نمو اقتصادي واضح.

وبيّنت أن اللجنة الإماراتية والمصرية، ستنعقد في نهاية العام من أجل تسهيل الحصول على تمويلات خاصة في ظل استضافة الإمارات إكسبو نهاية العام الجاري.