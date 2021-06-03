بالأسماء.. أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية

أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية اليوم الخميس، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، الدور الأول، للعام الدراسي 2020/ 2021، كما أعلنت عن أسماء أوائل الشهادتين.

أولاً: الأوائل مبصرين:

الحاصلين على منطقة الدقهلية في الشهادة الابتدائية الدور الأول 2020/ 2021، والذين حصلوا على 100% من إجمالي الدرجات:

نور السيد جمعه محمد، منية سندوب الابتدائية

شهد السيد عطية منصور، الخليج الابتدائي

مريم عبد الرحمن حبيب محمد، الخليج الابتدائي

منة الله شريف محمد إبراهيم، الخليج الابتدائي

نورين السيد عبد الفضيل إبراهيم، الخليج الابتدائي

ريماس أشرف غالي المتولي بدوي، أبو دشيشة الابتدائي

جنى عبد الله عطية عبد الله عطية، أبو بكر الصديق الابتدائي بكفر الشيخ هلال

رودينا محمود صبري رفاعي السيد، أبو بكر الصديق الابتدائي بكفر الشيخ هلال

فاطمه الزهراء محمد عبده عبد العزيز الغريب، ميت النحال ابتدائي فتيات

مريم وائل إبراهيم السيد علي، ميت النحال ابتدائي فتيات

روميساء محمد محمد السعيد محمد، النزل الابتدائي

سلمى أحمد أحمد كمال أحمد موسي الرازقي، النزل الابتدائي

سما صلاح فريد عبد السلام الطنطاوي، النزل الابتدائي

مريم إبراهيم فرج الله أحمد فرج الله، النزل الابتدائي

ثانياً: الخمسة الأوائل كفيف على منطقة الدقهلية الدور الأول 2020/ 2021:

محمد عبد الباقي محمود عبد الجليل محمود، كتامة الابتدائي

أحمد حمادة عبد المعبود عبد اللطيف إبراهيم، الستاموني الابتدائي

مايا محمد يوسف أبو النجا خليفة، دماص الابتدائي فتيات

ضحى محمود علي عوض الله علي، الزهايرة الابتدائي مشترك

محمد طارق البيومي علي جمعة، منية محلة دمنة الابتدائي

ثالثاً: أوائل الشهادة الإعدادية الدور الأول 2020/ 2021:

مريم شرف كمال حسين، معهد فتيات المنصورة النموذجي

عائشة إبراهيم أحمد شبانة، إدارة ميت سلسيل التعليمية معهد فتيات الكفر الجديد

إسراء رضا عبد الحليم أحمد، إدارة المنصورة التعليمية، معهد فتيات كوم بني مراس

شروق محمود أحمد مصطفى، إدارة المنصورة التعليمية، معهد فتيات ميت علي

شهد محمد علي فهمي، إدارة السنبلاوين التعليمية، معهد فتيات البلامون

سلمى عماد محمد طه، إدارة نبروه التعليمية، معهد فتيات كفر الجنينة

مريم علاء محمد فتحي، إدارة السنبلاوين التعليمية، معهد فتيات السنبلاوين النموذجي

أحلام فايز إبراهيم عبد الفتاح، إدارة نبروه التعليمية، معهد فتيات كفر الجنينة

سوسو محمود محمود مندور، إدارة المنصورة التعليمية، معهد فتيات كوم بني مراس

علا عرفة عبد الوهاب عرفة، إدارة المنصورة التعليمية، معهد فتيات برق العز

أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية مكفوفين

إسراء حمزة الدسوقي عوض ، إدارة طلخا التعليمية ، معهد فتيات ميت الكرماء

حامد صبري حامد عبد المجيد ، إدارة دكرنس التعليمية، معهد بنين ميت السودان

محمد أشرف العدل العدل، إدارة منية النصر التعليمية، معهد بنين ميت عاصم

صفاء احسان البيلي عبد العزيز، إدارة شربين التعلمية، معهد فتيات شربين

محمد شريف معوض ناجي، إدارة نبروه التعليمية ، معهد بنين طنيخ

ويمكن الحصول علي النتيجة بالرقم القومي ورقم الجلوس من هنـــــــــا.