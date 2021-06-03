عاجل.. رئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة صندوق «تعويض مخاطر المهن الطبية»

شكَّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بصفتها.

وضمت عضوية مجلس إدارة «الصندوق»، كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويشتمل مجلس إدارة الصندوق، على كل من المستشار ياسين ضيف الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد.

واحتوى مجلس الإدارة على: سعد أمين مهدي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد عضوا من القطاع الطبي الخاص، والدكتور فريد محرم، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

وضمت عضوية مجلس الإدارة أيضاً: شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والمحاسب محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.