مأذون أشهر قائمة في مصر: «والد العروس أعادنا إلى عصر النبوة»

وسط حالة من السعادة وانطلاق الزغاريد، تم عقد قران «صاحبة أشهر قائمة في مصر»، بعد أن رفض ولي أمرها أن يدون أي شيء في الورقة التي يتم فيها تدوين المنقولات الزوجية، وبدلاً من أن يكتب أنواع وقيمة المنقولات، كتب «اتق الله في كريمتي»، ليأتي اليوم العريس ومعه عائلته ومأذون قرية «بسنديلة»، بدائرة مركز بلقاس، في محافظة الدقهلية، لإتمام عقد الزواج، في حضور أهالي العروسين، وسط سعادة غامرة على الجميع، والذين لم يكن لهم حديث سوى ما فعله والد العروس من رفضه كتابة أي شيء في قائمة منقولات الزوجية لابنته.

مأذون القرية: الواقعة الأولى من نوعها في المنطقة

وقبل أن يعقد مأذون القرية عقد الزواج، ألقى كلمة على الحضور، قال فيها: «قبل أن نبدأ في مراسم الزواج، نعرج على ما فعله والد العروس من مبادرته الطيبة التي فعلها، وهي الأولى من نوعها في هذه الناحية، ولكنها ليست بغريبة، فقد عاد بنا إلي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته والسلف الصالح، وما كانت الأوراق في زماننا، وما سادت إلا لخراب الذمم».

المأذون: «والد العريس عاد بنا إلى الذمم الطيبة»

وأضاف مأذون القرية إن المهندس ناصر مخلوف، والد العروس، «عاد بنا إلى الذمم الطيبة»، لافتاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن «المؤمنين عند شروطهم»، مشيراً إلى أن «المهندس ناصر اشترط على العريس أن يتقي الله في كريمته، وهذا الأمر لم يخفف عن العريس، حينما منع أن يكون لكريمته قائمة منقولات مثل باقي البنات في عهدنا، وفي بلدنا، وجميع بلاد المسلمين، فإنما أثقل على العريس، فلقد حمله مسئولية كبيرة، وأمانة نسأل الله أن يعينه عليها».

وتابع أن المسألة ليست غريبة، ولكننا ابتعدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح، وكانوا يتقون الله في كلمتهم، ونرجو أن يكون مثلاً وقدوة، حتى لا نثقل على الشباب، فلقد عمت البلوى في مسائل الزواج، وليس على الزوج فحسب، وإنما على الزوجة أيضاً، والناس أصبحوا يتحملون ما لا يطيقون في مسائل الزواج، ونسأل الله التيسير، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً»، والله قد أمرنا بالزواج، وهو آية من آيات الله في خلقه.

ومن جانبها، عبرت أسرة العريس عن حفاوتها بما فعله والد العروس، وأكدوا أنها لفتة طيبة منه، وأكدت حماة العروس أنها الآن «بنت من بناتي».

يذكر أن والد العروس كتب في قائمة المنقولات الزوجية التي وقع عليها العريس «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا»، بعد أن كتب بيانات العروسة «مريم ناصر عبد اللطيف مخلوف»، وعريسها «محمد علي المعداوي»، وذيل القائمة بتوقيع العريس، وبمجرد نشر صورة القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وسط دعوات بأن يبارك الله في هذا الزواج.