10 مناطق.. خريطة المدن المعرضة لظواهر جوية واضطرابات ملاحية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرًا جويًا في بيان صادر عنها اليوم، موجهًا لقطاع إدارة الأزمات والكوارث، مجلس الوزراء، والإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن الاضطرابات الملاحية والأحوال الجوية، المتوقعة على البلاد، اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحا الجمعة الموافق 4 يونيو، حتى 6:00 صباحا من يوم الأحد الموافق 6 من الشهر نفسه.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة المدن المُعرضة لظواهر جوية ونشاط حركة الرياح غداً، حالة الطقس والمناطق المتعرضة للعواصف الترابية، والاضطرابات الملاحية خلال فترة التحذيرات، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي الطقس وتحديثات الأرصاد على مدار الساعة.

خريطة المدن المُعرضة لظواهر جوية ونشاط حركة الرياح غدا

ورصدت الأرصاد الجوية من خلال متابعة آخر تحديثات صور للأقمار الصناعية، والنماذج العددية، وخرائط التوزيعات الضغطية، اضطرابات بالملاحة البحرية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تحد من مستوى الرؤية، على عدد من المناطق، حيث تتعرض منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، واضطراب الملاحة البحرية على تلك المناطق:

ـ رأس سدر.

ـ الطور.

ـ الزعفرانة.

ـ رأس غارب.

ـ رأس شقير.

ـ الجونة.

ـ الغردقة.

ـ طابا.

ـ نويبع.

ـ دهب.

وتترواح سرعة الرياح ما بين 80:60 كم/ساعة، والرؤية الأفقية ما بين 3000:2000م، وتتراوح ارتفاعات الأمواج على خليجي السويس والعقبة ما بين 5:3 أمتار، بينما يكون ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر ما بين 4:3 أمتار.

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ، وتقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.