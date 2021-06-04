تفاصيل خطة الشباب والرياضة للتوعية بالمشكلة السكانية في صيف 2021

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمؤسسة الاستشارية للتنمية، عن تفاصيل خطة واستراتيجية طرح ومعالجة المشكلة السكانية2021، ووضع البرامج وورش العمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، خلال فترة الصيف.

الخطة تتضمن عمل أندية السكان بمشاركة 119 مركز شباب تمثل17 محافظة

ويتولى تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لمعالجة المشكلة السكانية 2021، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة للوزارة، وعلى رأسها اللواء إسماعيل الفار، بالتعاون مع منسقي المشروع من مؤسسة «إتجاه» وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA».

وكشفت الوزارة أن الخطة تتضمن عمل أندية السكان بمشاركة 119مركز شباب تمثل17محافظة، بواقع 7مراكز شباب من كل محافظة، وعلى غرار ذلك عقدت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الاستشارية للتنمية اجتماعا للإعلان عن إطلاق خطة تنفيذ الأنشطة والبرامج بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور منسقي المشروع من مؤسسة أتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة تنفيذ الأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من عام 2021، من خلال تقسيم فريق العمل إلى مجموعات وتم توزيع المهام على كل مجموعة لمناقشة آليات التنفيذ، ثم تم دمج المجموعات في ورش عمل مجمعة لعمل عصف ذهني لوضع الشكل النهائي لخطوات تنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع أندية السكان يتم تنفيذه في 17 محافظة بواقع 7 مراكز شباب بكل محافظة، ويعمل المشروع علي التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل علي قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030.. وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة.. مثل «جلسات تفاعلية - فاعليات رياضية - عروض مسرحية - قعدات غنائية».