محمد فراج: كنت متردد أشارك في لعبة نيوتن.. وبحب اشتغل مع نيلي كريم

قال الفنان محمد فراج، إن مشاركته في مسلسلين في رمضان هذا العام كان أمرا مرهقا، مبينا أنه غير معتاد على ذلك ولا يفضل العمل في أكثر من مسلسل في نفس الوقت، لافتا إلى أن مسلسل «لعبة نيوتن» كان مقرر عرضه في رمضان 2020 ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وشمل ذلك مسلسلات نيوتن وهجمة مرتدة والقاهرة كابول، موضحا أن فريق عمل لعبة نيوتن أوقف التصوير قبل رمضان 2020 بيومين فقط وأعاد التصوير مرة أخرى في العيد.

التردد من المشاركة في المسلسل

وأضاف «فراج» خلال استضافته في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، «كنت متردد أشارك في مسلسل لعبة نيوتن، وأنا شاركت مع نيلي كريم في تحت السيطرة وضد الكسر واعترافات خوخة وأنا بحب اشتغل معها ونيلي كريم ضربتني لما ضربتها في المسلسل».

معارك نيلي كريم مع محمد فراج

من جهتها قالت نيلي كريم، إن المعارك في المسلسل كانت شبه حقيقية بسبب وجود خلافات دائما وقت التصوير ولكن في إطار العمل بسبب الكيمياء المشتركة بينهما، مبينة أن سعادة كل الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي لا تشترط أن تكون حقيقية.

نيلي كريم والطبيخ

وتابعت نيلي كريم: «أنا بعرف أطبخ بس اتعلمت اعمل الكيك في مسلسل لعبة نيوتن وشوفت المصور بيلون الفراولة بفرشة الروج، الفاكهة بتعمل ميكاب عشان يطلع شكلها حلو».