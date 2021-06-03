أخطاء ويكيبيديا عرض مستمر.. والموسوعة تتبرأ من محتواها

يرجع العديد من مستخدمي الإنترنت إلى موسوعة ويكيبيديا للبحث عن معلومات عن شخص ما أو حدث عادة، على اعتبارها مصدر غني بالمعلومات، ولكن ليست هذه الصورة الكاملة عن الموسوعة الأشهر على الشبكة العنكبوتية، إذ حدثت أكثر من واقعة صحح أصحابها أو أفراد ذي صلة معلومات مغلوطة نشرت على الموقع.

ابن الفنان محمود ياسين يصحح عيد ميلاد والده

نشر الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا، في 2 يونيو الجاري، قال خلاله، «اليوم ذكرى ميلاد والدي.. رحمة الله عليه.. مشاعر صعبة عليا خصوصا أنه ده عيد ميلاده الأول بعد رحيله... أسألكم الدعاء له»، وهو ما ينفي ما نشرته «ويكيبيديا»، إذ كتبت أن يوم ميلاد الراحل محمود ياسين 19 فبراير، وهو ما عدلته بعد ذلك الموسوعة.

بشرى: «ويكيبيديا كبرتني 5 سنين»

سخرت بشرى في تصريحات صحفية لصحيفة «الوطن»، من ما ذكره موقع ويكيبيديا عن تاريخ ميلادها، إذ قالت إنه «كبرني 5 سنين»، موضحة أنها ولدت في يوم 5 أكتوبر من عام 1981، بينما ذكر ويكيبيديا أنها وُلدت يوم 5 أكتوبر عام 1976.

شائعة تتسبب في خطأ تاريخ وفاة شادية

توفيت الفنانة القديرة شادية يوم 28 نوفمبر من عام 2017، بينما ذكر موقع ويكيبيديا في بادئ الأمر أنها رحلت عن عالمنا في 5 نوفمبر، والبحث على شبكة الإنترنت وجدنا أن التاريخ يعود ليوم تداول إحدى شائعات وفاتها على بعض المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي وتدارك الموقع بعد ذلك الخطأ وصححه.

ويكيبيديا تثير أزمة في تركيا وأمريكا وروسيا

لا تقف أخطاء وأزمات ويكيبيديا على تواريخ ميلاد ووفاة فنانين أو شخصيات عامة، أو داخل مصر فقط، إذ اندلعت أزمة كبيرة بين الموقع الشهير وتركيا، وصلت إلى حجب الموقع 9 أشهر إثر نشر مقالتين مرتبطتين بالشؤون الخارجية التركية، وصفتهما السلطات في تركيا حينها بالمغلوطتين وطلبت حذفهما.

روسيا تحجب ويكيبيديا بسبب وصفة إنتاج مخدرات

قامت السلطات الروسية، بحظر موسوعة ويكيبيديا، لاعتراضها على تقديم الموقع وصفات تفصيلية لطريقة إنتاج مخدر، وذلك في عام 2015، وبررت روسيا حينها الحجب كونها لم تتمكن من حجب الصفحة الخاصة بالمخدر فقط، فحجبت الموقع بالكامل، بحسب ما أورد موقع تك كرانش.

ودعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى إنشاء نسخة روسية وطنية «أكثر مصداقية» من موسوعة ويكيبيديا على شبكة الإنترنت، وقال أمام لجنة مستقبل اللغة الروسية في الكرملين «أما في ما يتعلّق بويكيبيديا، فمن الأفضل استبدالها بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبرى الجديدة»، وفق ما أوردت وكالة ريا نوفوستي الروسية.

دراسة: ويكيبيديا تحتوى على أخطاء في كل 9 مواضيع صحية من أصل 10

اظهرت دراسة نشرت فى دورية American Osteopathic Association نتيجة صادمة، عن الموسوعة الأشهر حول العالم، وذلك في يناير 2017، إذ قالت إن بويكيبيديا أخطاء فى كل 9 مواضيع صحية من أصل 10، وحذرت من التعامل معها على أنها مصدر للمعلومات الطبية.

ويكيبيديا تحذر من محتواها

من جانبه ذكر موقع ويكيبيديا، أن استخدم ويكيبيديا على مسؤولية المستخدم الخاصة، وقالت «من فضلك كُن على دراية بأن أي معلومة تجدها على ويكيبيديا قد تكون خاطئة أو مُضللة أو خطيرة أو غير أخلاقية أو غير قانونية.. بعض المعلومات على ويكيبيديا قد تسبب مخاطر شديدة للقراء الذي يختارون تطبيق واستخدام هذه المعلومات في أنشطتهم الخاصة أو يقومون بترشيح هذه المعلومات لكي تستخدمها الأطراف الأُخرى».