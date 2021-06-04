لقاء الخميسي تعليقا على ابتعادها عن التمثيل: «كنت قاعدة في البيت»

قالت الفنانة لقاء الخميسي، تعليقا على ابتعادها عن التمثيل خلال السنوات الماضية: «كنت في بيتنا»، معربة عن سعادتها بنجاح مسلسل «ضد الكسر»، الذي شاركت في بطولته، وعرض في شهر رمضان 2021.

وأضافت «الخميسي»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أن شخصية نادين التي قدمتها في المسلسل، ليست شريرة كما يرى البعض، لكنها تغير كثيرا، ولا يوجد شخص شرير في المطلق، وحتى من نطلق عليهم أنهم أشرار فإنهم لديهم مبررات.

لا يوجد أشرار وخيرون

وتابعت: «أنا مش بقيم الناس على أنهم أشرار وخيرين، لكن هم لديهم توجهات، ومن لديه سلام نفسي، يتضايق، لكن لا يضر».

من جانبها قالت الفنانة نيللي كريم، خلال تصريحات في اللقاء ذاته، إن شخصية نادين في المسلسل، كانت تعاني من مشاكل نفسية، لأنها لم تستطع تحقيق أحلامها فارتبطت بحب كريم، وهذا أثر كثيرا على نفسيتها، ولم تستطع تخطيها، ولذلك ليس لديها أي سلام نفسي.

قصة مسلسل ضد الكسر

ويعتبر مسلسل «ضد الكسر»، الذي عرض في شهر رمضان 2012، آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي ومصطفى درويس وتارا عماد وهشام إسماعيل ومنا عادل وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.