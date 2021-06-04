الإعلام الأمني: انفجار الكاظمية بالعراق ناجم عن أنبوبة غاز

كشفت خلية الإعلام الأمني، عن سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمية، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى، حيث قالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه من خلال معطيات الحادث ومراقبة الكاميرات وطبيعة إصابة الجرحى، وتحليل الخبراء المختصين، فقد تبين أن سبب هذا الحادث هو نتيجة انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وجه أمس الخميس، بتقديم المساعدة لجرحى انفجار الكاظمية، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «وزير الداخلية عثمان الغانمي تفقد مساء الخميس، مكان حادث الانفجار الذي حصل قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، وكان برفقته وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الاتحادية ومدير شرطة محافظة بغداد».

وأضاف البيان، أن «الغانمي»، اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات وطبيعة الحادث.

وأكد وزير الداخلية العراقي بحسب البيان، على الجهات المعنية في وزارة الداخلية تقديم المساعدة للجرحى ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما التقى بعدد من منتسبي القوات الأمنية الماسكة للأرض في هذه المنطقة ووجه بعدد من التوجيهات.