المحاور المرورية البديلة خلال إغلاق الطريق الدائري الأوسطي ومحور ترعة الزمر

أجرت محافظة الجيزة التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين بسبب إجراء غلق كلي في الساعة السابعة، صباح اليوم، ولمدة 25 يوما لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر لمدة 25 يوما على مدار اليوم، ابتداء من الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة الموافق 2021/6/4 حتى الساعة السادسة صباح يوم الإثنين الموافق 2021/6/28.

التحويلات المرورية بسبب غلق كلي لطريق ترعة الزمر

- المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا اتجاه شارع عبده خطاب ثم استكمال السير والدخول يمينا بشارع أشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يمينا مرة أخرى اتجاه شارع المعتمدية واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء.

- المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير اتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر ثم الدخول يمينا بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارا بشارع أشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يسارا مرة أخرى لشارع عبده خطاب ثم يمينا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائري الأوسطي قطاع «البدرشين - مصر الفيوم الصحراوي» في الاتجاهين فإنه تم إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين أمام حركة المركبات تحديدا من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي ابتداء من الساعة 6 صباح اليوم حتى الساعة 6 مساء ثم فتح الحركة المرورية مره أخرى فقط في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي من الساعة 10 صباحا واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان.

التحويلة المرورية حتى تنفيذ الأعمال

- السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعي.

- السيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة اتجاه طريق الاوتوستراد تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق أسوان الزراعي لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق أسوان الزراعي، وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائري الأوسطي بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينة حدائق الأهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الإقليمي.