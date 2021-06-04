«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن دعم المشروعات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «دعم المشروعات الصغيرة بـ31.3 مليار جنيه خلال 7 سنوات»، إذ أن لهذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فوائد ضخمة في دعم الاقتصاد المصري، لأنها تساعد في سد احتياجات السوق المحلي وتسهم في تقرير فاتورة الاستيراد، نظرا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري.

وتوفر المشروعات الصغيرة فرص عمل وتساعد في تشغيل ملايين الشباب، ما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة، ووضح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن ما أنفق خلال الفترة من 1 يوليو عام 2014 إلى 31 مارس عام 2021 يقدر بنحو 30.3 مليارات جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها وهو ما وفر أكثر من 294 ألف فرصة عمل جديدة.

وحصلت محافظات صعيد مصر على النسبة الأكبر من تمويلات المشروعات الصغيرة بـ44% ومحافظة الوجه البحري بـ38% والمحافظات الحدودية 5%، وحصلت الإناث على 46% والذكور على 54%، أما عن الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قدمها الجهاز في الفترة المذكورة فتمكن الجهاز من إصدار 102 ألف رخصة مؤقتة و97 ألف رخصة نهائية و25 ألف بطاقة ضريبية و18558 سجل تجاري و109.500 رقم قومي للمنشآت، وكل هذه الخدمات تم إصدارها عبر الشباك الواحد.